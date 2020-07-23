В Москве отказались от новых ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2df51512-cce8-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица практически полностью пришла к уровню показателей докоронавирусного периода. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

Город примерно открыт процентов на 90. По сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году, в этом году в этот период примерно 89–90% трафика от уровня прошлого года. Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объёмы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий, — пояснил градоначальник.

При этом он подчеркнул, что Москва не намерена возвращать никакие карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», подчеркнул он.

Кроме того, Собянин также заявил, что жителей столицы начнут вакцинировать сразу же, как только появится вакцина.

Предварительные клинические испытания [вакцины], насколько мы все знаем, прошли вполне успешно. Так что надеюсь, что в ближайшие недели такая регистрация будет проведена, и будем уже работать дальше с производителями, чтобы они поставляли эту вакцину в необходимом объеме, — заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

За прошедшие сутки в столице от COVID-19 погибли ещё 14 пациентов. Общее число жертв опасного заболевания составило 4364 человека.

К этому дню в мире выявлено 14 671 459 заболевших коронавирусом человек. Погибли от инфекции 609 482, а выздороветь удалось 8 740 960 пациентам.

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России. За всё время с начала пандемии вылечиться удалось 580 330 пациентам, жертвами инфекции стали 12 892 пациента.

Всего на территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие сутки российские эксперты провели 296 тысяч исследований. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 находятся 267 315 граждан.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала мифом информацию о том, что кто-то в России получил вакцину от коронавируса ещё весной.