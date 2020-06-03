Snapchat перестанет рекомендовать публикации Трампа пользователям

https://static.news.ru/photo/81e06fac-a5c7-11ea-a663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский сервис Snapchat перестанет отображать аккаунт президента Дональда Трампа в разделе интересных страниц. Причиной стали резкие высказывания руководителя США в адрес участников акций протеста против полицейского насилия.

Мы не будем распространять голоса, разжигающие расовое насилие и несправедливость, — цитирует РИА Новости заявление компании.

В Snapchat отметили, что не станут блокировать аккаунт Трампа.

Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.

Указ американского лидера появился после конфликта с Twitter, который скрыл от пользователей несколько публикаций Трампа, сославшись на пропаганду насилия.