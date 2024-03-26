Смертельное ДТП произошло под Ачинском МВД: на трассе «Сибирь» водитель иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью на 656-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» под Ачинском произошло ДТП с летальным исходом, передает пресс-служба МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, водитель, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу движения и врезался лоб в лоб с фурой.

Со слов водителя фуры, Toyota выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. От полученных травм мужчина в легковом автомобиле погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ГИБДД информировали, что водитель грузовика «Ситрак» по неизвестным причинам грубо нарушил ПДД на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе Красноярского края, допустив выезд на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась «Газель» под управлением 52-летнего мужчины, и устроил смертельное ДТП. В результате виновник аварии получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого этого стало известно, что в аварии на 565-м километре автодороги Омск — Тюмень погибла корреспондентка издания NGS55.RU Анна Никитенко. Всего жертвами аварии стали семь человек. По данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков.