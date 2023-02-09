Сломанный унитаз стал причиной смертельной ссоры в Калининграде В Калининграде мужчина убил возлюбленную из-за разбитого унитаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде 40-летний местный житель забил до смерти 57-летнюю возлюбленную, сообщается в Telegram-канале местного управления СКР. По данным издания «Клопс», ссора между сожителями произошла из-за сломанного унитаза. Он нанес женщине множественные удары по голове и телу, а после отправился спать. Труп наутро обнаружил сосед и сообщил в полицию.

По версии следствия, в ночь на 8 февраля текущего года в квартире по улице Фрунзе в Калининграде мужчина в ходе ссоры нанес множественные удары кулаками и ногами по голове и телу сожительницы. Затем, со слов обвиняемого, он лег спать. От полученных повреждений 57-летняя женщина умерла на месте спустя непродолжительное время, — говорится в сообщении.

Подозреваемый не пытался уйти от следствия и признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

В конце января похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. 31-летний мужчина сдался полиции спустя три дня после того, как ударил во время ссоры сожительницу. Он лег спать, а на следующее утро обнаружил ее труп. Трое суток он скрывался от правоохранителей.