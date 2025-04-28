Скучающий пилот «нарисовал» в небе над Пулково пятиконечную звезду Самолет Nordwind Airlines во время ограничений в Пулково нарисовал в небе звезду

Самолет Nordwind Airlines во время действия ограничений в аэропорту Пулково «нарисовал» в небе над воздушной гаванью пятиконечную звезду, сообщил RT. Лайнер летел из Кемерово в Санкт-Петербург.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, с 09:30 мск авиагавань вернулась к штатной работе. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. На запасные аэродромы были отправлены 17 бортов, совершавших рейсы в петербургский аэропорт.

При этом в Пулково образовались очереди из-за временного ограничения работы. На кадрах из авиагавани видно, как сотни людей толпились в терминале в ожидании своего рейса.

Кроме того, ограничения вводились в аэропорт Нижнего Новгорода Стригино. Работу воздушной гавани возобновили спустя почти 50 минут. Кроме того, на некоторое время ограничения вводили в ярославском аэропорту Туношна.