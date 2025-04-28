В двух российских аэропортах вводили ограничения Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно прекращали работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Нижнего Новгорода Стригино временно перестал принимать и отправлять рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Работу воздушной гавани возобновили спустя почти 50 минут. Кроме того, на некоторое время ограничения вводили в ярославском аэропорту Туношна.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 10:18 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино), — говорится в сообщении.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам Кореняко, с 09:30 мск авиагавань вернулась к штатной работе. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. На запасные аэродромы были отправлены 17 бортов, совершавших рейсы в Пулково.

До этого стало известно, что в Пулково образовались очереди из-за временного ограничения работы по требованию Росавиации. На кадрах из авиагавани видно, как сотни людей толпятся в терминале в ожидании своего рейса.

23 апреля в аэропорту Нижнекамска были введены такие же ограничения. При этом подобные меры вводили в действие на территории воздушной гавани дважды за сутки.