Сотни людей застряли в Пулково из-за ограничений и попали на видео NEWS.ru: в Пулково образовались очереди из пассажиров из-за ограничения работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково образовались очереди из пассажиров из-за временного ограничения работы по требованию Росавиации. NEWS.ru публикует эксклюзивные кадры из авиагавани, на которых видно, как сотни людей толпятся в терминале в ожидании своего рейса.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет рейсы. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

25 апреля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино. Причины для применения данных мер не сообщались. Позднее воздушная гавань возобновила свою работу. Аналогичные меры в Стригино вводились и ночью ранее. Работа аэропорта прерывалась на несколько часов.

До этого сообщалось, что временные ограничения вводились на территории аэропортов в Калуге и Подмосковья. Речь идет о воздушных гаванях Грабцево и Жуковский. Их закрыли последовательно в 00:45 и 01:00. Через некоторое время они снова стали принимать и отправлять рейсы.

Днем ранее в аэропорту Нижнекамска были введены такие же ограничения. При этом подобные меры вводили в действие на территории воздушной гавани дважды за сутки.