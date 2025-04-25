Нижегородский аэропорт Стригино вновь закрыли Росавиация ввела ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Причины для применения данных мер он не озвучил.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG), — указано в сообщении.

Дополнительно о начале штатной работы аэропорта будет сообщаться в том же источнике. Росавиация такими превентивными действиями выполняет главное условие — безопасность перелетов воздушных транспортных средств.

Аналогичные меры в аэропорту Стригино вводились прошлой ночью. Работа аэропорта прерывалась на несколько часов, никаких происшествий допущено не было.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево возглавил список самых удобных аэропортов России по версии журнала Forbes. Суммарный показатель Шереметьево составил 50,7 балла. В прошлом году через его терминалы прошло 43,7 млн пассажиров, хотя инфраструктура воздушной гавани рассчитана на обслуживание до 110 млн человек ежегодно.