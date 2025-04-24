Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Калуги и Жуковского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация приняла решение ввести временные ограничения на работу двух аэропортов, сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры коснулись воздушной гавани Жуковский в Подмосковье и Грабцево в Калуге.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский, Калуга (Грабцево), — написал Кореняко.

Он добавил, что оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиационные рейсы. Причины на данный момент не озвучиваются. Дополнительная информация о работе объектов будет сообщаться позже. Аэропорт Жуковский закрыли в 01:00, а Грабцево в 00:45 по московскому времени.

В Росавиации считают обеспечение безопасности полетов приоритетом. На достижение этой цели направлена работа экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов. Они предпринимают все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска были введены аналогичные ограничения днем 23 апреля. Соответствующие меры на территории воздушной гавани предпринимались дважды за сутки.