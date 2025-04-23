В аэропорту российского города ввели ограничения второй раз за день В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения второй раз за день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Их уже вводили утром в среду, 23 апреля.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:10 мск введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ), — сказано в сообщении.

Кроме Нижнекамска, 23 апреля ограничения вводились в Казани и Ульяновске. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, это было связано с обеспечением мер безопасности.

18 апреля представитель Росавиации сообщил, что временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов введены на территории саратовского аэропорта Гагарин. Прекращение работы авиагавани было связано с обеспечением безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, резюмировал пресс-секретарь Росавиации.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани (Нариманово), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Ограничения начали действовать 17 апреля в 19:52 мск. Менее чем через час воздушные гавани возобновили работу.