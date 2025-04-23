Еще в одном аэропорту ввели ограничения на полеты Росавиация временно ограничила вылеты и прилеты в аэропорту Нижнекамска

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Причины этого решения он не назвал.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ), — написал он.

Ранее Кореняко информировал, что аэропорты Казани и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы. По его словам, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

18 апреля представитель Росавиации сообщил, что временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов введены на территории саратовского аэропорта Гагарин. Прекращение работы авиагавани было связано с обеспечением безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, резюмировал пресс-секретарь Росавиации.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани (Нариманово), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Ограничения начали действовать 17 апреля в 19:52 мск. Менее чем через час воздушные гавани возобновили работу.