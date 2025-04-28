В аэропорту Пулково ввели временные ограничения Росавиация: аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково с 07:25 мск, — написал Кореняко.

25 апреля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино. Причины для применения данных мер не сообщались. Позднее воздушная гавань возобновила свою работу. Аналогичные меры в Стригино вводились и ночью ранее. Работа аэропорта прерывалась на несколько часов.

До этого сообщалось, что временные ограничения вводились на территории аэропортов в Калуге и Подмосковья. Речь идет о воздушных гаванях Грабцево и Жуковский. Их закрыли последовательно в 00:45 и 01:00. Через некоторое время они снова стали принимать и отправлять рейсы.

Днем ранее в аэропорту Нижнекамска были введены такие же ограничения. При этом подобные меры вводили в действие на территории воздушной гавани дважды за сутки.