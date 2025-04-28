В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, с 09:30 мск авиагавань вернулась к штатной работе.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. На запасные аэродромы были отправлены 17 бортов, совершавших рейсы в Пулково.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — пояснил он.

Ранее стало известно, что в Пулково образовались очереди из-за временного ограничения работы по требованию Росавиации. На кадрах из авиагавани видно, как сотни людей толпятся в терминале в ожидании своего рейса.

25 апреля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино. Причины для применения данных мер не сообщались. Позднее воздушная гавань возобновила свою работу. Аналогичные меры в Стригино вводились и ночью ранее. Работа аэропорта прерывалась на несколько часов.

До этого сообщалось, что временные ограничения вводились на территории аэропортов в Калуге и Подмосковья. Речь идет о воздушных гаванях Грабцево и Жуковский.