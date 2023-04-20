СКР подтвердил смерть шести постояльцев в петербургском ПНИ

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В петербургском управлении СКР подтвердили смерть шести совершеннолетних в местном психоневрологическом интернате. Как сообщается на сайте ведомства, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас ведутся следственные действия.

По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната, расположенного в одном из домов по улице Коллонтай, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев, — говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее о смерти детей в петербургском ПНИ из-за недостаточного ухода сообщала филантроп и директор фонда паллиативной помощи «Вера» Нюта Федермессер. Свое обращение с критикой администрации ПНИ №10 она опубликовала на личном YouTube-канале. В видео Федермессер обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, зампреду правительства Татьяне Голиковой, министру социальной защиты Антону Котякову и его заместителю Ольге Баталиной, а также к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и уполномоченным по правам человека Татьяне Москалькой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, а также председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой.

По данным фонда «Антон тут рядом», в психоневрологических интернатах России находятся от 160 до 220 тысяч человек. Всего в стране функционирует около 500 подобных учреждений. Еще около 132 тысяч психиатрических коек предусмотрены в больницах, по данным Росстата.