Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование SHOT: роддом в Новокузнецке получил 50 млн рублей на оборудование в 2025 году

Более 50 млн рублей выделили в прошлом году роддому № 1 в Новокузнецке на закупку нового оборудования для родов, сообщает Telegram-канал SHOT. В учреждение были поставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и восемь реанимационных комплексов для новорожденных и недоношенных детей.

Закупленная техника предназначена для контроля дыхательных объемов и минутной вентиляции легких у недоношенных младенцев, что необходимо для их выхаживания. Однако, по данным источника, после поступления нового оборудования в роддоме продолжали использовать устаревшие аппараты. Несмотря на обновление материально-технической базы, пациентки продолжали жаловаться на методы работы врачей.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться, заключила председатель Совфеда.