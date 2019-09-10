Следственные органы Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников региональных органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Фигурантов подозревают в халатности.
По версии силовиков, маленькие дети 29-летней жительницы села Красное Тарногского района находились в социально опасном положении. Однако сей факт должностные лица проигнорировали. Малышей из семьи не изъяли, из-за чего три малолетних ребёнка от двух до шести лет остались без присмотра на улице.
В результате чего 4 сентября 2019 года двухлетняя Василиса ушла в лес и находилась там одна в течение двух суток без пищи и воды,
Позже следователи возбудили уголовное дело против матери Василисы. Ранее она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учёте в полиции, писал News.ru.