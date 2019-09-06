https://static.news.ru/photo/94e9d09a-d23a-11e9-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поисковый отряд

Следователи возбудили уголовное дело против матери маленькой девочки, которая потерялась в одном из сёл Вологодской области. Двухлетняя малышка ушла с детской площадки и забрела в лес. Ребёнка нашли живым спустя несколько дней.

В отношении 29-летней матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», — говорится в сообщении управления СКР по региону.

Девочка по имени Василиса пропала утром 4 сентября. Мать оставила её в песочнице вместе со старшими сёстрами — четырёх и шести лет, а сама ушла. Когда вернулась, ребёнка уже не было. Поисковая операция началась уже через несколько часов. Помимо полиции и спасателей, к ней подключились волонтёры из нескольких регионов России, включая отряды «Лизы Алерт». Всего порядка 400 человек.

Ребёнка нашли спустя двое суток в лесу, в километре от дома. Василиса лежала на животе, укрывшись ветками и листьями, и еле слышно плакала. Малышку тут же доставили на вертолёте в областную клиническую больницу. Серьёзных травм у неё не было, не считая шока, переохлаждения и многочисленных укусов насекомых.

Мать Василисы ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учёте в полиции. Кроме пропавшей девочки у неё ещё четыре ребёнка. Этих детей из семьи изъяли, сейчас они находятся в больнице.

Специалисты изъяли детскую одежду для проведения экспертных исследований. Мать девочки пройдёт полиграф.