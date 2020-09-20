СК проверит информацию об избиении нескольких жителей полицией Новосибирска

https://static.news.ru/photo/283dd1c2-fb1e-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирское управление СКР инициировало доследственную проверку появившихся в СМИ сообщений об избиении граждан сотрудниками полиции. О случившемся региональным изданиям рассказал один из пострадавших.

По его словам, силовики избили его и вывезли в лес, свидетелем чего стали его дети и соседи. Вместе с ним находились ещё несколько избитых молодых людей. Кроме того, в доме новосибирца якобы был проведен незаконный обыск. По словам пострадавшего, при этом полицейские были пьяны.

Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего, — говорится в сообщении областного управления СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест трёх бывших сотрудников полиции Андрея Бессарабова, Вячеслава Тропинина и Вадима Мустафова, обвиняемых в изнасиловании девушки. Все фигуранты уголовного дела отрицают версию следствия о совершении насильственных действий сексуального характера. По словам предполагаемых преступников, девушка, над которой они надругались в полицейской машине, оказывала им интимные услуги за деньги.