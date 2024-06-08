Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над российским регионом Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в небе над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Беспилотник ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет, экстренные службы работают на месте падения объекта, уточнил глава области.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — сообщил Богомаз.

В ночь на 8 июня сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе города Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Также стало известно, что в результате атаки беспилотника на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул пожар на площади 100 кв. метров. Он был быстро локализован. К тушению возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших в результате атаки не было.