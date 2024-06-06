Опубликованы кадры пожара на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области, возникший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, был запечатлен на видео. На записи, которую опубликовал Telegram-канал Mash, видны огромные языки пламени на большой площади. На видео не слышно звуков взрывов или вспышек.

Ранее сообщалось, что возгорание на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области удалось ликвидировать. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. По словам главы региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. Загорелся один из резервуаров на объекте. По словам главы региона, пожар удалось оперативно потушить. В ходе атаки со стороны ВСУ обошлось без пострадавших.

Тем временем мэр Конотопа, расположенного в Сумской области Украины, Артем Семенихин рассказал, что в городе получила повреждения производственная инфраструктура. При этом градоначальник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

Также утром 4 июня несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак добавил, что в городе упали обломки ракет.