Власти Днепропетровска сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

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Несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения утром во вторник, 4 июня, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, в городе упали обломки ракет. На поврежденных объектах вспыхнул пожар.

Тяжелое утро в Днепре (Днепропетровске. — NEWS.ru). В результате падения обломков [ракет] есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар, — заявил Лысак.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе российских войск по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске. По его словам, это мог быть автопарк или склад, где находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

До этого администрация Киева сообщала о возгорании складских помещений в Деснянском районе города. Его площадь составила две тысячи квадратных метров. При этом причины возгорания не уточнялись.

В то же время Министерство цифровой трансформации Украины сообщало о работе сирены воздушной опасности в четырех областях страны. Тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.