Инфраструктура в Сумской области получила повреждения Мэр Семенихин: в Конотопе повреждена производственная инфраструктура

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В городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, производственная инфраструктура получила повреждения, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) мэр Артем Семенихин. Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Добрый день, жители Конотопа. Все знаете, все слышали о том, что у нас был прилет. Была повреждена производственная инфраструктура, — сказал Семенихин.

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщило, что в Конотопе прогремел взрыв. Сразу в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу.

Утром 4 июня несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил, что в городе упали обломки ракет. На поврежденных объектах вспыхнул пожар.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег проинформировал о взрыве в Одессе. По его словам, инцидент произошел в районе порта. К месту происшествия направились машины скорой помощи. Из-за низкой облачности перед дождем не было видно, куда «прилетело», добавил он.

Подпольщик также сообщал об ударе российских войск по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске. По его словам, это мог быть автопарк или склад, где находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО. Минобороны России не подтверждало данную информацию.