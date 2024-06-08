Над территорией России уничтожили воздушную цель Голубев: над Новошахтинском в Ростовской области сбили беспилотник

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе города Новошахтинска в Ростовской области, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет, — написал губернатор.

В ночь на 6 июня в результате атаки беспилотника на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул пожар на площади 100 кв. метров. Он был быстро локализован. К тушению возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших в результате атаки не было.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. Загорелся один из резервуаров на объекте. По словам главы региона, пожар удалось оперативно потушить. В ходе атаки со стороны ВСУ обошлось без пострадавших.

Мэр Конотопа, расположенного в Сумской области Украины, Артем Семенихин рассказывал, что в городе получила повреждения производственная инфраструктура. При этом градоначальник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.