Синоптики рассказали, когда наладится погода в Ростовской области Гидрометцентр Ростовской области спрогнозировал мокрый снег на севере региона до вечера 31 марта

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Пробка на трассе М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы

Мокрый снег на севере Ростовской области будет идти до вечера 31 марта, ночью он перейдет в дождь, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Гидрометцентра. Снегопад, начавшийся накануне, продолжает идти в северной части региона, где температура воздуха составляет от −1 до +1 градуса. Осадки должны прекратиться 1 апреля.

По прогнозу снег будет идти до конца дня по северу [Ростовской области], а потом будет переходить в дождь, и завтра осадков уже не ожидается, — сообщил синоптик.

Ночью 30 марта Ростовскую область накрыл мокрый снег с дождем, парализовавший движение на трассе М-4 «Дон». Образовались многокилометровые пробки, в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Легковые автомобили и большегрузы со второй половины дня оказались в снежном плену. Первые фуры в сторону Москвы начали пропускать утром 31 марта, затор на трассе сократился до 30 километров, сообщало ростовское МЧС.

В городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах из-за непогоды введен режим ЧС. Развернуты мобильные пункты обогрева и питания, пункты временного размещения, организованы маршруты доставки продуктов, всего в ликвидации последствий стихии задействованы 232 человек и 150 единиц техники, сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев.