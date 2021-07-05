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Синоптик рассказал, каким регионам угрожает «черноморская депрессия»

13:52, 05 июля 2021
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Обильные ливни, обрушившиеся на Сочи, могут пройти ещё в ряде регионов. Принесёт их туда так называемая черноморская депрессия. Об этом Lenta.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист пояснил, что речь идёт о циклоне, который образовался над акваторией Чёрного моря. При этом синоптик уточнил, что он не имеет отношения к циклону, который привёл к потопу в Ялте в июне. Однако определённую угрозу для региона этот циклон представляет.

Он может повлиять на Крым, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Ставрополье, Ростовскую область, — сказал метеоролог.

Леус добавил, что формирование этого циклона является достаточно обычным явлением и в нормальных условиях не приносит осложнений. Сейчас же он сильно активизировался и накопил большое количество влаги.

Ранее сообщалось, что в Сочи вода в реках Мацеста и Хорота поднялась до критических уровней из-за обильных осадков. Власти призвали местных жителей подготовиться к вероятной эвакуации.

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