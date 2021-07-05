Сочинцев предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Власти Сочи попросили местных жителей приготовиться к возможной эвакуации в связи с критическим уровнем воды в реках Мацеста и Хорота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию, — заявили в штабе.

В случае необходимости жителям готовы помочь сотрудники МКУ «Служба спасения Сочи» и экипажи «Кубань-СПАС».

Уровень воды в реках достиг критических отметок из-за длительных и обильных дождей в Адлерском и Хостинском районах.

Ранее сообщалось, что власти Ялты начали подготовку к очередному возможному наводнению. По прогнозам синоптиков, на Крым 3–5 июля вновь обрушатся обильные ливни. В середине июня на востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города. Выпавшие осадки стали самыми обильными за последние 111 лет.