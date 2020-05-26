Синоптик оценил возможность выпадения «коронавирусного» града в Москве

https://static.news.ru/photo/80b41fea-9f71-11ea-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соцсетях можно найти снимки града, напоминающего по форме коронавирус, который якобы выпадает в различных уголках планеты. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что возможность его появления в столичном регионе близка к нулю.

Град для Центральной России является крайне редким явлением и выпадает максимум раз-два в месяц. Осадок «коронавирусной» формы имеет большой объём и диаметр, потому вероятность погодного сюрприза вовсе сводится к нулю, — рассказал изданию Вести.Ru Тишковец.

Синоптик допускает выпадение града такой причудливой формы и не считает фотографии фейковыми.

Как писал NEWS.ru, тепло начнёт постепенно возвращаться в столичный регион на этой неделе. А к её завершению в Москве и Подмосковье уже будет царить настоящее лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Немного похолодает в середине рабочей недели, будет в пределах +12...+14 градусов, но 27 мая станет последним прохладным днём месяца. С 28 числа снова начнёт теплеть, а в выходные, 30 и 31 мая, повеет летом. Представитель Гидрометцентра не исключил, что температура преодолеет отметку в +20 градусов.