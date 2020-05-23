В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придёт летнее тепло

https://static.news.ru/photo/cc153e6a-9db9-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тепло начнёт постепенно возвращаться в столичный регион в начале следующей недели. А к её завершению в Москве и Подмосковье уже будет царить настоящее лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 25 и 26 мая в дневные часы воздух прогреется до +18 градусов, а местами — до +20.

Дело в том, что меняется циркуляция и ветер будет уже преимущественно южный. Существенных осадков не прогнозируется в первые два дня следующей недели, поскольку давление подрастёт и будет выше нормы, — приводит слова метеоролога «Звезда».

Немного похолодает, по словам Вильфанда, в середине рабочей недели, будет в районе +12...+14 градусов. Тем не менее, 27 мая станет последним прохладным днём месяца.

С 28 числа снова начнёт теплеть, а на выходных, 30 и 31 мая, повеет летом. Представитель Гидрометцентра не исключил, что температура преодолеет отметку в +20 градусов.

Ранее, как писал NEWS.ru, метеорлоги сообщили, что температура воздуха отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц. Сейчас она на 7 и более градусов ниже климатической нормы.