Силовиков попросили заняться дракой ульяновских депутатов

https://static.news.ru/photo/a2b13884-d23a-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ульяновской области продолжают разбирать инцидент с дракой в здании законодательного собрания. Потасовка произошла 29 июля 2020 года между депутатами «Единой России» и КПРФ во время заседания. Обе партии обмениваются обвинениями в провокации. Руководство парламента обратилось к правоохранителям «с требованием дать правовую оценку» конфликта.

Причиной скандала стал плакат с фотографиями губернатора Сергея Морозова и одного из парламентариев, прикреплённый к одному из депутатских мест. Над снимками большими голубыми буквами была выведена надпись «Голубки».

Появление изображения вызвало возмущение части депутатов. В какой-то момент словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Потасовку попытались разнять другие народные избранники. В общей сложности в конфликт оказались вовлечены примерно полтора десятка человек.

Правовые последствия совершённых действий выходят за рамки полномочий мандатной комиссии <...>, руководство Законодательного собрания Ульяновской обратилось в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку действиям представителей фракции КПРФ. Моральный аспект их действий и поступков относительно нравственных норм, выраженных в оскорблении личности и пропаганде нацизма, не подлежит оправданию, — говорится в сообщении на официальном сайте Заксобрания Ульяновской области.

Видеозапись инцидента опубликовало на YouTube ульяновское отделение Коммунистической партии. На видеозаписи помимо нецензурных выражений можно услышать и оценку произошедшего от коллег-женщин. Одна из них заявила, что в зале заседаний собрался «цирк на выезде».

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, пассажир автобуса впал в кому после драки с пенсионером. Мужчины повздорили в салоне, а потом потасовка перетекла на улицу. Пожилой человек ударил оппонента предметом, похожим на нож.