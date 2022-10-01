Силовики предотвратили теракт на ЛЭП в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линии электропередач

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на линии электропередач (ЛЭП), снабжающей подконтрольные ВС России территории Запорожской области, сообщает «Звезда». По информации телеканала, в полицию города Геническ поступило сообщение о взрыве, произошедшем между селами Плавское и Сокологорное.

Выехавшие на место оперативники при поддержке Росгвардии установили, что диверсанты совершили подрыв двух металлических опор ЛЭП Джанкой — Мелитополь. При этом злоумышленники повредили по одной угловой колонне на двух опорах. На остальных колоннах взрывчатка не сработала.

Сотрудники спецназа изучили и впоследствии обезвредили взрывные устройства. Нарушений на линии электропередач в результате диверсии не наблюдалось.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, с утра 30 сентября гремели взрывы, а также была слышна работа ПВО. Он пояснил, что ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по объектам украинской армии.