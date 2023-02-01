Сибирский священник рассказал, как совмещает службу и пауэрлифтинг Священник Левитан рассказал, что занимается пауэрлифтингом в свободное от службы время

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Борис Левитан

Священник из Новосибирска Борис Левитан совмещает церковную службу с занятиями пауэрлифтингом, сообщает «МК в Новосибирске». По его словам, насыщенный церковный график не позволяет ему тренироваться так же часто, как в юности, но в свободное время он старается поддерживать форму. Священнослужитель также добавил, что ему приходится поддерживать статус мастера спорта по пауэрлифтингу, чтобы «не упасть в грязь» перед прихожанами-спортсменами.

Спортсмены — люди любопытные и порой даже слегка ехидные. Когда они слышат, что на торжественном открытии турнира меня объявляют как мастера спорта, тут же спрашивают: «Батюшка, а сколько вы сейчас поднимаете?». Чтобы не сесть в лужу, приходится держать себя в форме. Время от времени даже какие-то ролики с тренировок выкладываю, чтобы был статус действующего спортсмена, — отметил Левитан.

Отец Борис также стоит во главе спортивного отдела Новосибирской епархии, который взаимодействует с 15 спортивными федерациями. Он добавил, что советует заниматься спортом и своим прихожанам, ведь физические нагрузки помогают справляться с ленью и унынием, которые приводят людей к духовным мучениям. Помимо того, спорт помогает победить одну из главных греховных страстей — праздность, подчеркнул Левитан.

Глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения ранее сообщила, что в РПЦ разработали концепцию о наделении особым правовым статусом и рядом социальных льгот военных священников. По ее мнению, социальный пакет военного священника должен быть равен тому, который получают служащие по контракту в российской армии. Проект законодательных изменений и дополнений разработан совместно с Минобороны РФ.