SHOT: в белгородском селе Козинка частично эвакуируют жителей

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники сообщил, что в белгородском селе Козинка частично эвакуируют жителей. Местная жительница рассказала RT, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы и «очень страшно». Местные власти не подтверждали данную информацию.

SHOT отметил, что ситуация в населенном пункте тяжелая.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.

SHOT сообщал, что российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки в Грайворонском городском округе. По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Гладков в ответ на это заявил, что на Белгородскую область началась «информационная атака». По его словам, ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых.