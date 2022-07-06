SHOT: пограничников атаковали в Белгородской области со стороны Украины SHOT: российских пограничников атаковали в Белгородской области со стороны Украины

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Telegram-канал Shot сообщил, что в Белгородской области со стороны Украины были атакованы две машины УАЗ с российскими пограничниками. Один, предположительно, обстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй сбросили взрывное устройство с коптера. Официальных данных на этот счет пока нет.

Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь. <...> Во втором уазике, на который была совершена атака с квадрокоптера, находилось двое. Они не пострадали, — сказано в сообщении.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода со стороны Украины. По последним данным, в результате него погибли пять человек, в числе которых граждане как РФ, так и Украины, четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.