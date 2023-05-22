SHOT: пограничники отразили атаку двух беспилотников под Курском

Фото: Quehure/Cfoto/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области пограничники отразили атаку двух беспилотников. По сведениям канала, никто не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, один аппарат пограничники посадили с помощью антидронового ружья, а второй взорвался, врезавшись в сетку ограждения. По данным SHOT, БПЛА летели в направлении Глушковского района.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО был сбит беспилотник. Местные жители при этом не пострадали.

По сведениям Telegram-канала SHOT, в тот же день украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Брянской области. Разрушений и пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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