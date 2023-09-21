SHOT: БПЛА сбит у военного городка под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 21 сентября недалеко от военного городка в Воронежской области был сбит беспилотник. По информации канала, обломки дрона упали в безлюдной местности в районе Яменского сельского поселения в Рамонском районе, к северу от Воронежа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно данным SHOT, на месте падения беспилотника работают сотрудники экстренных служб. По предварительным сведениям, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

Ранее SHOT сообщил о падении беспилотника возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе 17 сентября. Дрон взорвался в момент осмотра специалистами, никто не пострадал. По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел, когда БПЛА изучали сотрудники Росгвардии. Позже SHOT сообщил, что беспилотник могли оборудовать таймером самоуничтожения, такую версию отрабатывали саперы.

20 сентября под Воронежем разбился сверхзвуковой истребитель Су-34. Самолет упал недалеко от поселка Колодезный при выполнении тренировочного полета. Оба члена экипажа выжили, они катапультировались и были эвакуированы на аэродром базирования, сообщило Минобороны РФ.