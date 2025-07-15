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15 июля 2025 в 15:24

Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»

Военэксперт Коротченко: для защиты от «Дартс» нужно улучшить установки ЗУ-23

ЗУ-23 ЗУ-23 Фото: МО РФ

Для защиты от новых украинских дронов «Дартс» нужно улучшить советские спаренные зенитные установки ЗУ-23, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, беспилотники следует сбивать не системами радиоэлектронной борьбы, а зенитными средствами.

Нам надо усиливать возможности по отражению атак непосредственно в зоне СВО и на приграничных территориях. Беспилотники надо сбивать не РЭБом, а зенитными средствами. В данном случае есть простое проверенное временем и практической целесообразностью средство. Надо брать зенитные установки ЗУ-23, находящиеся десятками тысяч на складах Минобороны, и проводить модернизацию за счет внедрения в их состав оптико-электронной станции с лазерным дальномером и телевизионным каналом обнаружения, — сказал Коротченко.

Он добавил, что таким образом старая зенитная установка превратится в высокоточное средство поражения, идеально подходящее для уничтожения дронов «Дартс». По словам военэксперта, она сможет прикрывать важные объекты.

Ранее военный эксперт полковник Геннадий Алехин заявил, что ВСУ атаковали Белгород новым БПЛА «Дартс» с боевой частью массой около 4 кг и корпусом из фанеры и пенопласта. По его словам, украинские военные впервые использовали в приграничье такой тип дронов.

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