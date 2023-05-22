SHOT: 39 диверсантов убиты в результате боев в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что 39 украинских диверсантов убиты в результате боев в Белгородской области. По данным канала, несколько человек также были взяты в плен. Минобороны России и местные власти не подтверждали данные сведения.

Канал также пишет, что диверсантов оттеснили с позиций, которые они временно заняли.

Вечером 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО в регионе. Кроме того, в области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности и с объектов, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО.

Ранее Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).