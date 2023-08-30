Опубликовано видео с Шойгу в цехах по производству РЛС в Туле

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области, сообщает пресс-служба Минобороны. Глава ведомства посетил производственные цеха по выпуску современных радиолокационных систем и провел совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу поручил концерну «Алмаз-Антей» наладить бесперебойное производство радиолокационных систем.

Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы, — подчеркнул Шойгу на совещании.

Министр потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия в режиме 24/7.

Ранее министр обороны России также посетил архипелаг Новая Земля. Там расположены гарнизоны Северного флота и крупный ядерный полигон. Он проверил готовность войск к действиям по охране и обороне особо важных объектов. Также Сергей Шойгу побывал в поселке городского типа Белушья Губа. Там он проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры.