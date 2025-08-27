Школьник бесследно пропал после поездки с незнакомцем из BlaBlaCar Школьника из Солнечногорска ищут после поездки с незнакомцем из BlaBlaCar

Школьник из подмосковного Солнечногорска бесследно пропал после поездки с незнакомцем из BlaBlaCar, сообщает Telegram-канал SHOT. По одной из версий, его могут до сих пор вести украинские мошенники. В настоящее время 17-летнего подростка ищут полицейские и волонтеры.

В материале сказано, что в понедельник, 25 августа, у школьника была репетиция к 1 сентября в школе. После нее он на такси завез домой свою девушку и вернулся к себе, чтобы взять паспорт и рюкзак. Позднее выяснилось, что подросток уехал в Ростовскую область.

По словам водителя BlaBlaCar, он высадил пассажира в Аксае еще накануне вечером. На вопрос, почему он принял такой подозрительный заказ у несовершеннолетнего, мужчина подчеркнул, что подросток сказал ему, что направляется к родственникам. Однако на самом деле у школьника их там нет.

Последней с подростком в понедельник говорила его девушка. По ее словам, их разговор постоянно прерывался, потому что парню кто-то названивал, а после телефон стал недоступен. По данным канала, школьник обещал ей погулять в 18:00, но на связь больше не вышел.

