Шествие в поддержку Фургала впервые закончилось провалом в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/5b9de532-d483-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Дневное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала впервые не состоялось за 22 дня митингов. Акции протеста проходят каждый день с 11 июля, в выходные дни — два раза в день, самые массовые дни — суббота.

11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, а уже 1 августа — только 3,5 тысячи. В воскресенье, 2 августа, к часу дня на площадь Ленина никто не подошёл, сообщает РИА Новости. Там собрались несколько десятков человек, но лозунги никто не скандировал, а начавшийся через час ливень разогнали эту малочисленную толпу.

То, что шествие не состоялось, подтвердили в мэрии Хабаровска. Возможно, сказалась усталость людей, предположили чиновники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кремле обеспокоены акциями протеста в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, но прибегать к разгону протестующих не планируют.