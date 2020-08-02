Шествие в поддержку Фургала впервые закончилось провалом в Хабаровске

Дневное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала впервые не состоялось за 22 дня митингов. Акции протеста проходят каждый день с 11 июля, в выходные дни — два раза в день, самые массовые дни — суббота.
11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, а уже 1 августа — только 3,5 тысячи. В воскресенье, 2 августа, к часу дня на площадь Ленина никто не подошёл,
То, что шествие не состоялось, подтвердили в мэрии Хабаровска. Возможно, сказалась усталость людей, предположили чиновники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кремле обеспокоены акциями протеста в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, но прибегать к разгону протестующих не планируют.
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