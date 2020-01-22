https://static.news.ru/photo/389a4280-3db4-11ea-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В шесть школ столицы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На предмет минирования проверяют также три железнодорожных вокзала и два районных суда Москвы.

Сообщения с угрозой взрыва поступили в шесть школ по адресам: ул. Русаковская, 10, ул. Амурская, 60, Сиреневый бульвар, 3, шоссе Энтузиастов, 100 А, ул. Клязьминская, 8 и Ленинградское шоссе, 54, — сообщил NEWS.ru источник в экстренных службах столицы.

Кроме того, на наличие взрывоопасных предметов в настоящее время проверяют Ленинградский, Ярославский и Курский вокзалы, а также Перовский и Измайловский районные суды.

Как писал NEWS.ru, накануне на электронные почты в Москве за несколько часов поступили анонимные сообщения о более чем тысяче «заминированных» объектов. Анонимы угрожали взрывами более чем 20 районным судам, свыше 100 объектам образования, двум десяткам городских больниц, сотням объектов торговли. Угрозы поступали на более чем 40 станций метрополитена и в адрес храма Христа Спасителя.