Шесть летевших в Челябинск самолётов приземлились в Екатеринбурге

Шесть самолётов, выполнявших рейсы в Челябинск из разных городов России, приземлились в Екатеринбурге на запасной аэродром.
Причиной инцидента стали сложные погодные условия в Челябинске, на город опустился туман. В Екатеринбурге сели самолёты, выполнявшие рейсы из Симферополя, Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда и Санкт-Петербурга,
Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, аэропорт в Екатеринбурге функционирует в штатном режиме, без ограничений на прилёты и вылеты самолётов.
Как писал NEWS.ru ранее, прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях. В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста.
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