Шесть летевших в Челябинск самолётов приземлились в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/238e81a6-02d2-11eb-8924-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Шесть самолётов, выполнявших рейсы в Челябинск из разных городов России, приземлились в Екатеринбурге на запасной аэродром.

Причиной инцидента стали сложные погодные условия в Челябинске, на город опустился туман. В Екатеринбурге сели самолёты, выполнявшие рейсы из Симферополя, Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда и Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс — Урал» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, аэропорт в Екатеринбурге функционирует в штатном режиме, без ограничений на прилёты и вылеты самолётов.

Как писал NEWS.ru ранее, прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях. В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста.