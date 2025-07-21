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21 июля 2025 в 13:15

Шашлык довел жителей российского города до госпитализации

Роспотребнадзор: в Томской области 12 человек отравились шашлыком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум 12 человек отравились в городе Стрежевой Томской области после употребления шашлыка в одном из местных заведений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что среди пострадавших пять детей.

Лабораторно подтвержден сальмонеллез у четырех стрежевчан, среди них один ребенок. В больнице находятся шесть человек в состоянии средней степени тяжести, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося начата проверка. Специалисты уже взяли пробы продуктов, смывы с поверхностей оборудования, а также получили биоматериалы у сотрудников заведения и заболевших.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после отравления отдыхающих и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Пугачевском районе Саратовской области. С признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников лагеря.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова заявила, что летом, из-за жары, опасно есть шаурму, хотдоги и заправленные майонезом салатом. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.

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