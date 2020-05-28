Сервисы по предоставлению различных услуг восстановили работу в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, жители Московской области могут заниматься спортом на улице по два человека.

Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5...