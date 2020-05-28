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Сервисы по предоставлению различных услуг восстановили работу в Подмосковье

00:16, 29 мая 2020
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервисы по ремонту компьютеров и химчистки возобновили работу в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьёв подписал разрешающее постановление.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, — заявил губернатор.

Как писал ранее NEWS.ru, в Подмосковье сохранится ряд ограничений до 14 июня. В Московской области уже начали перепрофилировать коронавирусные стационары. В них будут оказывать плановую медицинскую помощь.

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