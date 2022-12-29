Серийного маньяка из Орловской области приговорили к пожизненному сроку Серийного маньяка из Орловской области Шаяхмедова приговорили к пожизненному заключению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Залегощенского района Орловской области Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте прокуратуры региона. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, аналогичных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также в убийстве нескольких человек, включая троих детей.

Шавкат Шаяхмедов признан виновным в совершении серии особо тяжких преступлений (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Установлено, что с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства, чтобы скрыть другие преступления в отношении жертв, в том числе изнасилование. Среди жертв Шаяхмедова — девятилетняя девочка, которая пропала в селе Казарь Орловской области в июне 2021 года. На протяжении почти трех месяцев ребенка искали свыше 300 человек из разных регионов России.

Как уточняется в Telegram-канале Следственного комитета России, Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела, закопанного в подвале многоквартирного дома, в котором проживали Шаяхмедов и потерпевшая. Также были получены сведения о причастности мужчины к другим особо тяжким преступлениям в том же районе, которые длительное время оставались нераскрытыми.

Так, в июле 2005 года в селе Казарь Орловской области пропал 11-летний мальчик: Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела. В результате осмотра местности с привлечением волонтеров были обнаружены останки и предметы одежды пропавшего ребенка. Также установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. Кроме того, в 2005 и 2017 годах Шаяхмедов совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.

Ранее сообщалось, что пропавший 11-летний мальчик пошел с Шаяхмедовым в лес за грибами, где мужчина совершил преступление против его половой неприкосновенности и задушил.