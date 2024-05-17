Семья кадровика Минобороны владеет коттеджем в элитном районе Краснодара РИА Новости: у родственницы генерала Кузнецова нашли элитный дом в Краснодаре

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

У семьи начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвинили во взяточничестве, имеется коттедж в элитном районе Краснодара, сообщила РИА Новости домработница. По ее словам, трехэтажный дом принадлежит сестре жены обвиняемого — Инне.

В собственности у женщины также имеется квартира в городе. Инна и ее супруг в настоящий момент находятся за границей, но вернутся в Россию в июне, рассказала собеседница агентства. Он уточнила, что свояки генерала больше 20 лет проживают в коттедже, а Инна поддерживает связь с сестрой.

Ранее суд предъявил Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.

До этого ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что Кузнецова отправили в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово» в Москве. По его словам, фигурант отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы. Военного содержат в камере площадью от 8 до 12 кв. м с телевизором, холодильником, чайником или кипятильником.