Новые эпизоды и фигуранты могут появиться в деле главы управления кадров МО

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Новые эпизоды и фигуранты могут появиться в уголовном деле главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков. В настоящее время ведется работа по установлению других фигурантов уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

В уголовном деле о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова могут появиться новые эпизоды и возможные фигуранты. В настоящее время данная работа ведется. Кузнецова проверят на причастность к иным противоправным действиям, — поделился собеседник в правоохранительных органах.

Суд уже предъявил Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уголовными делами в отношении функционеров Министерства обороны занимается Следственный комитет. Он не стал отвечать на вопрос о продолжении «коррупционной чистки» в ведомстве после ареста замминистра Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова. По его словам, этот вопрос лучше задать следственным органам.