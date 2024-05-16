Стало известно, в какое СИЗО отправили арестованного кадровика Минобороны Кадровика МО Кузнецова отправили на карантин в столичное СИЗО «Лефортово»

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова отправили в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова. По его словам, фигурант отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы.

Мельников уточнил, что после карантина Кузнецов будет помещен в камеру с несудимым соседом. Он должен пройти карантин, который может длиться до 10 дней. После этого ему предстоит пройти медицинские исследования, общение с психологом, и только после этого он будет переведен из карантина, подчеркнул секретарь.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал более подробную съемку коттеджа, который, предположительно, является взяткой главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. На видео заметно здание кафе «Рай», которое, как известно, вместе с гостиничным комплексом принадлежит Леве Мартиросяну, обвиняемому в предоставлении взятки в особо крупном размере.

14 мая стало известно о возбуждении уголовного дела против Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей.