Против главы управления кадров Минобороны возбудили уголовное дело СК: против начальника кадрового главка МО Кузнецова возбуждено дело о взятке

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Юрий Кузнецов

Уголовное дело возбуждено против начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, Кузнецов получил взятку в период с 2021 по 2023 годы, когда занимал должность начальника 8 управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. Ему избрали меру пресечения в виде заключению под стражу, при обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей.

Ранее следствие направило ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об аресте Кузнецова. Уточнялось, что арест затребован в рамках уголовного дела. До этого сообщалось о его задержании. Telegram-канал «Рыбарь» утверждал, что Кузнецов ранее был главой 8-й службы Минобороны РФ, которая занималась защитой гостайны. По сведениям канала, следователей заинтересовал именно этот период в карьере генерала.