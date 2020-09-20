Семь очагов лесных пожаров вспыхнули рядом с посёлками на Колыме

https://static.news.ru/photo/b658edf6-fb56-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: 49.mchs.gov.ru

В Магаданской области горят леса в непосредственной близости от населённых пунктов. Медведи ищут спасения у людей.

Горят леса к северу от посёлка Уптар, на Соколе, на Нюкле. Везде работают пожарные и спасатели, — рассказал собеседник РИА Новости.

Как сообщает агентство, из-за распространения огня местные жители начали наблюдать массовое бегство диких животных из лесов. Медведи спасаются в сёлах, сообщает «Фонтанка».

При этом губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что угрозы населённым пунктам и жителям нет. На тушении задействовано более 100 человек лесоохраны, пожарно-спасательного центра и МЧС. Носов добавил, что для тушения пожаров по его указанию привлекут вертолёты и всю необходимую спецтехнику.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате лесных пожаров в нескольких районах Ростовской области пострадали по меньшей мере 46 человек. По предварительным данным одной из причин масштабного природного пожара стало замыкание электропроводки на хуторе Садки. В ведомстве пострадавшую от лесных пожаров площадь оценили в 16 тыс. га.